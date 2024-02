Death Stranding 2: Kojima Productions zeigt den ersten XXL-Trailer

Sprechende Puppen, Babies und weitere Überraschungen

Sony hatte am gestrigen Mittwochabend das erste State of Play-Event im Jahr 2024 abgehalten und ein paar der kommenden Spiele-Highlights für die PlayStation 5 präsentiert. Höhepunkt war dabei die Vorstellung von Death Stranding 2, welches offiziell den Titelzusatz "On the Beach" trägt. Gezeigt wurde ein erster Trailer, der bereits satte neun Minuten aus dem Spiel enthält.Das Video verrät, worum es in Death Stranding 2 geht: Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des durch Norman Reedus (The Walking Dead) verkörperten Protagonisten Sam Bridges, der weiterhin darin arbeitet, die verstreuten Überreste der vom Untergang bedrohen Menschheit zu vernetzen. Unterstützung erhält er dabei nicht nur von einer sprechenden Puppe, sondern auch von weiteren vertrauten Gesichtern aus dem Vorgänger. Kojima Productions nennt hier vor allem Fragile (Léa Seydoux). In der Vorschau gibt es zudem ein Wiedersehen mit dem von Troy Baker dargestellten Schurken Higgs Monaghan. Bekannt ist zudem, dass unser Held nun für die zivile Organisation Drawbridge arbeitet.Wenig überraschend hält der Trailer neben Porters plapperndem Mini-Begleiter aber noch einige weitere ungewöhnliche und seltsam anmutende Momente bereit, die Fans reichlich Anlass zu Spekulationen liefern dürften. Für solche ist auch noch genügend Zeit, denn mit einem Release von Death Stranding 2 ist so bald leider nicht zu rechnen.Derzeit ist das Spiel nur vage für das Jahr 2025 angekündigt, dann soll es zunächst exklusiv für die PS5 erscheinen. Eine PC-Version wurde hingegen bislang nicht erwähnt. Der erste Teil war (deutlich) verspätet auch für Windows-Systeme umgesetzt worden. PC-Spieler können also erneut auf eine Portierung hoffen, werden sich aber wohl wieder länger gedulden müssen.