Death Stranding 2: Hideo Kojimas neues Spiel wurde offiziell enthüllt

Schon seit einer Weile ist bekannt, dass Hideo Kojima an einem neuen Spiel arbeitet. Dieses wurde während der Verleihung der Game-Awards nun auch offiziell präsentiert: Im ersten Trailer zu Death Stranding 2 kehrt der Postbote Sam zurück, es gibt darin aber noch weitere vertraute Gesichter - und viel mehr - zu entdecken.Um was es in Death Stranding 2 genau geht, verrät der Trailer wenig überraschend natürlich nicht. In einer ersten Szene sehen wir die bereits aus dem ersten Teil bekannte Fragile (dargestellt von Léa Seydoux) mit einem Baby flieht. Eine weitere Szene zeigt dann auch den mittlerweile ergrauten Protagonisten Sam (Norman Reedus). Wie Kojima verriet, sind im Video reichlich Hinweise und Easter Eggs versteckt, weshalb sich ein mehrfaches Anschauen lohnen dürfte.Death Stranding 2 (kurz: DS2) ist aber nur als der Arbeitstitel des Projekts ausgewiesen. Es ist also durchaus denkbar, dass das Spiel zum Release mit einem anderen Namen in den Handel kommt. Angekündigt wurde dieses bislang nur für Sonys PlayStation 5 , eine spätere Veröffentlichung für den PC ist aber sehr wahrscheinlich, so wie es bereits beim Vorgänger der Fall war. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht, Fans müssen sich somit vermutlich noch eine ganze Weile gedulden.