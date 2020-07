Das Battletoads-Remake erscheint im August für PC und die Xbox One

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Vor rund zwei Jahren hatte Microsoft zusammen mit Rare und dem Entwickler DLaLa Studios auf der Spielemesse E3 einen Nachfolger beziehungsweise ein Remake des Sidescrollers Battle Toads angekündigt. Veröffentlicht wurde das Spiel bislang zwar nicht, erst kürzlich waren allerdings Details zur Altersfreigabe ins Netz gelangt, was auf einen baldigen Release hindeuten könnte. Jetzt steht fest: Die Kampfkröten gehen im August dieses Jahres an den Start.Battletoads war ursprünglich 1991 für das NES veröffentlicht worden, in den Folgejahren erschienen Portierungen für den Sega Mega Drive, den Game Gear und den Amiga. Ein besonderes Merkmal des Spiels war es - abgesehen vom hohen Schwierigkeitsgrad - dass sich die Spielmechaniken von fast jedem Level sehr stark unterscheiden. Darin ändert sich auch am Remake nichts, welches nun aber mit einer komplett neuen Grafik umgesetzt wurde.Battletoads erscheint am 20. August 2020 für den PC (Windows 10, Steam) und die Xbox One , das Spiel ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten.