Contra: Operation Galuga - Der Shooter zeigt sich im Launch-Trailer

Bis zu vier Spieler im Koop, neue Waffen und mehr

Contra-Fans dürfen sich ab sofort über einen weiteren Eintrag in der Shooter-Reihe freuen. Contra: Operation Galuga verspricht erneut bewährte Balleraction mit neuen Gegnern, Waffen und Levels. Wie das aussieht, zeigt der offizielle Launch-Trailer, Interessierte können sich vor dem Kauf außerdem eine Demoversion herunterladen.Contra: Operation Galuga bleibt dem klassischen Run-and-Gun-Gameplay des ursprünglich 1987 veröffentlichten Arcade-Shooters Contra treu, der damals in Europa (aus Jugendschutzgründen) als Probotector unter anderem für das NES portiert wurde. Das neue Spiel des Studios WayForward greift nun jedoch wieder auf die ursprünglichen menschlichen Charaktere zurück.Spieler schlüpfen somit in die Rollen der beiden Elite-Contra-Kommandos Bill Rizer und Lance Bean, um gegen die Terroristengruppe Red Falcon zu kämpfen, die den Galuga-Archipel unter ihre Kontrolle gebracht hat und eine Gefahr für die gesamte Menschheit darstellt. Während im Story-Modus somit bis zu zwei Spieler zusammen kämpfen, dürfen sich im Arcade-Modus sogar vier Freunde verbünden.Versprochen werden insgesamt acht neue Levels mit neuen Feinden und spektakulären Bosskämpfen. Das Arsenal der Helden wurde zusätzlich zu den bereits aus dem Original bekannten Waffen wie Lasern und zielsuchenden Raketen noch einmal aufgestockt. Jede Waffe erhält alternative Versionen sowie stapelbare Verbesserungen und Overload-Eigenschaften. Im Challenge-Modus können sich Spieler zudem 30 besonders schwierigen Herausforderungen stellen.Contra: Operation Galuga ist ab sofort für den PC via Steam, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch erhältlich. Auf allen Plattformen kann außerdem eine spielbare Demoversion heruntergeladen werden.