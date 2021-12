Chorus - Der Weltraum-Shooter für PC und Konsole im Launch-Trailer

Im Weltraum-Shooter Chorus nehmen Spieler im Cockpit eines Kampfschiffes Platz, um die Pläne eines finsteren Kultes zu durchkreuzen. Bevor es so weit ist, müssen zunächst die zerschlagenen Widerstandsgruppen vereint und natürlich auch einige Schlachten gekämpft werden. Pünktlich zum Start zeigt Deep Silver den offiziellen Launch-Trailer.Chorus vereint klassisches Weltraum-Shooter-Gameplay mit einer spannenden Geschichte und innovativen Spielmechaniken. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Pilotin Nara und das intelligente Kampfschiff Forsaken. Nara verfolgt nicht nur das Ziel, den Großen Propheten und den ihm gehorsamen Zirkel zu bekämpfen, sondern auf ihrer ganz persönlichen Reise auch mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen.Spieler können mit Fortschreiten der Handlung neue Waffen und Upgrades freischalten. Wer sich nicht einzig auf dicke Wummen verlassen möchte, darf in den Schlachten auch übersinnliche Fähigkeiten wie Telekinese oder Teleportation einsetzen.Chorus ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie bei Google Stadia erhältlich.