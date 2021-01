Boundary - Betatest und neuer Trailer zum Weltraum-Shooter

Die Entwickler von Studio Surgical Scalpels haben einen neuen Trailer zu Boundary veröffentlicht und zeigen darin neue Spielszenen aus dem Weltraum-Shooter. Außerdem wurde der Release-Zeitraum weiter konkretisiert und Interessierte dürfen in den nächsten Tagen mit etwas Glück an der geschlossenen Beta teilnehmen.Der Shooter Boundary schickt Spieler als bewaffnete Astronauten in den Weltraum, wie diese sich dann in der Schwerelosigkeit bekämpfen. Im neuen Video sind neben un­ter­schied­li­chen Waffen auf die Bewegungsmöglichkeiten der Astronauten zu sehen, zu denen etwa ein Greifhaken zählt.Auch zum Erscheinungstermin gibt es Neuigkeiten und so soll Boundary im Sommer 2021 für den PC und die PlayStation 4 erscheinen. Portierungen für weitere Plattformen sollen später dann auch noch folgen. Wer den Shooter schon vorher ausprobieren möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite für den Betatest registrieren, der vom 15. bis 17. Januar stattfindet.