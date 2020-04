Boundary: Weltraum-Shooter bekommt neuen Trailer, erscheint später

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Sony und das chinesische Surgical Scalpels Studio haben einen neuen Trailer zum Weltraum-Shooter Boundary veröffentlicht, der neue Spielszenen beziehungsweise Feuergefechte in der Schwerelosigkeit zeigt. Außerdem gibt es neue Angaben zum Veröffentlichungs­zeit­raum.Der Multiplayer-Shooter Boundary spielt weder auf der Erde noch auf einem erdähnlichen Planeten, sondern direkt im Weltraum. Das hat zur Folge, dass Gefechte ohne den Einfluss von Gravitationskräften ausgetragen werden - was für eine deutlich größere Be­we­gungs­frei­heit sorgt als es in anderen Genrevertretern der Fall ist. Im neuen Trailer ist unter anderen auch der Einsatz eines Greifhakens zu sehen, mit dem sich Distanzen schnell überbrücken lassen.Eigentlich sollte Boundary bereits im ersten Quartal 2020 für die PlayStation 4 und den PC erscheinen, dieses Zeitfenster können die Entwickler aber nicht mehr einhalten. Dennoch soll das Spiel noch in diesem Jahr an den Start gehen.