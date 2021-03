Software-Downloads: So schnell kann man sich Malware einfangen

Auf Quellen achten

auf WinFuture.de

Noch immer schaffen es Angreifer, den Nutzern Malware mit mehr oder weniger nützlicher Software-Tools in den Installationspaketen unterzuschieben. Wie schon seit vielen Jahren ist einer der wichtigsten Verbreitungswege ein vermeintlich günstiger Download aus dem Web.Wie das funktioniert, zeigen die Kollegen von SemperVideo beispielhaft an Audacity, einem freien Audioeditor. Sucht man diesen - wie es wohl fast alle Nutzer tun - bei Google, stößt man auf diverse Angebote. Ganz oben steht eine Seite mit der Domain Audacity.de, die allerdings nicht von den eigentlichen Entwicklern betrieben wird. Vielmehr haben sich hier Gauner an die Spitze geschlichen, um mit dem Download auch gleich noch unerwünschte Zusatzsoftware auszuliefern.Im Video könnt ihr den Kollegen dabei begleiten, wie er die Down­loads von der Entwickler-Seite und von dem Top-Anbieter aus Googles Sicht auseinander­nimmt und die Inhalte anschaut. In dem vor­liegenden Fall handelt es sich bei der zusätz­lichen Malware um Adware, die dafür sorgt, dass auf dem Rechner des Nutzers Geld für andere Leute verdient wird. In anderen Fällen kann man sich hier aber wesentlich schlimmere Schädlinge einfangen.Das Beispiel zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, seriöse Quellen für Down­loads zu verwenden. In erster Linie sind das natür­lich die Webseiten der Entwickler. Diese können allerdings teils etwas schwierig zu finden sein. Alternativ kann man auch auf kuratierte Download-Plattformen zurück­greifen, wie wir sie beispielsweise auch mit dem Download-Center auf WinFuture.de anbieten.