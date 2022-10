Foto-News: Nikon-Objektiv mit Tamron-Hilfe - YouTube 4K wird unfrei

In der Welt der Fotografie und der Videos gibt es eine Reihe von Neuigkeiten. So hat Panasonic ein neues Firmware-Update für die Lumix GH6 bereitgestellt. Und Nikon hat ein Objektiv gezeigt, das verdächtig nach der noch gar nicht offiziellen Kooperation mit Tamron aussieht.Einblicke hierhin und in einige weitere kleinere Themen gibt es in der neuesten Ausgabe der Fotonews unserer Kollegen von ValueTech TV . Darunter auch einen Blick auf YouTube , was für Videofilmer sicher von Interesse ist. Google experimentiert auf seiner Plattform immerhin mit verschiedenen Optionen, die den Umsatz steigern könnten - und die Einschränkungen für die Nutzer mit sich bringen.