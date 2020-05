Zwei in einem: Hybrid-Lampe von Godox ist Studio-Licht und Blitz

Arbeit und Geld gespart

Lichtleistung: 12000 Lux (1m)

Farbtemperatur: 5400-5800K

LED-Leistung: 150W

Abmessungen (BxHxT): 34x20x16cm

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Wer in einer Studio-Situation fotografieren will, benötigt fast schon zwangsläufig eine separate Beleuchtung. Die zusätzliche Ausgabe kann man leichter verschmerzbar machen, wenn man gleich zu einer Hybrid-Lösung greift, bei der die Beleuchtung auch noch als Blitz eingesetzt werden kann. Das ist bei der Godox FV150 der Fall, die die Kollegen von ValueTech TV hier vorstellen.Die Studio-Lampe kann natürlich nicht in allen Fällen einen echten Blitz ersetzen - vor allem, wenn viel Bewegung im Spiel ist, wird es kritisch. Für Portraits oder Produktbilder bringt das System aber gute Ergebnisse hervor und spart sogar noch eine Menge Arbeit bei den Voreinstellungen: Die meisten Hybrid-Lösungen nutzen für Dauerlicht und Blitz unterschiedliche Lichtquellen, das Godox-Produkt verwendet hingegen in beiden Fällen die gleiche LED. So lassen sich Weißabgleich und verwandte Einstellungen problemlos bei normalem Licht vornehmen.Die Helligkeit des Lichtes lässt sich stufenlos regeln. Und wie sich im Test zeigt, genügen schon Leistungen um die 30 Prozent, um das jeweilige Objekt sehr hell auszuleuchten, solange keine zusätzlichen Aufsätze eingesetzt werden.