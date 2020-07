Zeapon: Motor-Slider für besonders effektvolle Video-Aufnahmen

Gute Video-Aufnahmen bekommt man mit der Nutzung eines Stativs - besonders effektvolles Material gibt es dann mit der Zuschaltung eines Sliders. Der Hersteller Zeapon bietet mit dem Motorized Micro 2 ein solches System an, bei dem man die Kamera nicht nur manuell auf einer Schiene bewegen kann.Der eingebaute Motor sorgt dafür, dass sehr gleichmäßige Bewegungen in die gewünschte Richtung durchgeführt werden. Zusätzlich bietet der Hersteller auch eine Smartphone-App an, mit der die Bewegungsmuster bequem definiert werden können. Und unseren Kollegen von ValueTech TV fiel beim Test des Systems auch auf, dass die App bereits einiges über die Funktionen verrät, die Zeapon wohl zukünftig für seine Slider bereitstellen wird.