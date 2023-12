Viltrox 27mm: Jetzt für Nikon Z & Sony E - so kann man sie testen

Das Viltrox-Objektiv 27mm F1.2 ist an sich nicht ganz neu. Jetzt ist es aber auch für Nikon Z und Sony E verfügbar. Das konnten die Kollegen von ValueTech TV jetzt ankündigen. Erstmals kann man die Modelle an diesem Wochenende auf der Viltrox-Roadshow in Leipzig und Berlin ausprobieren.Auf dem Event werden auch diverse andere Optiken zur Verfügung stehen. In Studio-Umgebungen und bei passendem Wetter auch draußen lassen sich diese im Praxiseinsatz ausprobieren. Insbesondere, wenn man hier größere Anschaffungen plant, ist das durchaus eine gute Gelegenheit, sich mit Produkten vertraut zu machen, bevor man stark investiert.