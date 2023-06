Viltrox 16 mm f/1.8: Premium-Weitwinkel zum Einsteiger-Preis

Viltrox fordert die bekannteren Konkurrenten mit dem Weitwinkel-Objektiv 16 mm f/1.8 ordentlich heraus. Der Nutzer bekommt hier zum Preis eines Einsteiger-Modells ein Produkt, das komplett in ein Metallgehäuse eingefasst ist. Wichtiger ist natürlich die Bildqualität, die unsere Kollegen von ValueTech TV natürlich getestet haben.Die Aufnahmen können in einigen Bereichen nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten, auch wenn es keine wirklich schlechten Ergebnisse gibt. Allerdings fällt der Preis eben auch gravierend geringer aus. Insbesondere Einsteiger können hier also in ihrer Preisklasse ein Objektiv bekommen, das in vielen Merkmalen eher an den Premium-Bereich erinnert.