Urtopia Carbon One: Leichtes E-Bike mit GPS und Mobilfunk

Mobilfunk-Anbindung inklusive

Beim Urtopia Carbon One handelt es sich um ein 15 Kilogramm leichtes E-Bike mit einigen smarten Funktionen. Zu denen gehört u.a. die Navigationsanzeige, der Fingerabdrucksensor und das GPS-Tracking. Das Fahrrad verfügt über Wi-Fi, Bluetooth und ist 4G-fähig . Urtopia verbaut einen 250-Watt-Motor mit einem 35-Newtonmeter-Drehmoment. Die Unterstützung beim Radeln kann in drei Stufen eingestellt werden. Abgerundet wird das Paket durch einen neuartigen Blinker, der die Fahrtrichtungsanzeige auf den Boden projiziert. Beim Carbon One kommt ein sogenannter "Gates Carbon Drive Riemen" zum Einsatz. Dabei handelt es sich nicht um eine typische Kette, sondern namensgebenden um einen wartungsarmen Riemen. Das Gewicht stellt beim Urtopia Carbon One ein besonderes Highlight dar: mit 15 Kilogramm ist das Fahrrad durchaus leicht. Wer keine Garage oder Carport besitzt, kann das E-Bike ganz einfach in die Wohnung tragen, ohne sich dabei groß anzustrengen.Wer sich unsicher ist, ob ein Urtopia-Bike eine gute Wahl wäre, kann sich für einen Test-Ride anmelden . Aktuell gibt es 27 Partner, die Fahrräder des Herstellers für Probefahrten zur Verfügung stellen. Eventuelle Termine können über die Homepage ausgemacht werden. Urtopia gibt an, dass auch dieses Partner-Netz zukünftig ausgebaut wird und mehr Test-Ride-Möglichkeiten angeboten werden sollen. Bei einer Probefahrt kann man sich bei den jeweiligen Fahrrad-Experten genau beraten lassen. Hätte unser Kollege Timm Mohn eine solche Probefahrt gemacht, hätte er sich wohl direkt für das Carbon 1S mit Gangschaltung entschieden. Urtopia-Fahrräder werden zwar über die Hersteller-eigene Homepage oder Amazon verkauft, allerdings verfügt der Hersteller deutschlandweit über ein Netz von 30 Werkstatt-Partnern . Diese Zahl soll zukünftig weiter ausgebaut werden. Bei Timm befindet sich der nächste Service-Punkt in Frankfurt. Über die Homepage kann jederzeit eingesehen werden, wo sich ein solcher After-Sale-Partner befindet.Der Lieferumfang des Urtopia Carbon One beinhaltet neben dem Akku, einem Ladegerät auch eine bereits verbaute eSIM. Mithilfe der Fahrrad-internen Datenverbindung lassen sich auch Over-the-Air-Updates einspielen. Der Lenker, von Urtopia "Smartbar" genannt, beinhaltet u.a. ein Display. Das Fahrrad lässt sich außerdem per Sprachsteuerung bedienen und verfügt über einen Bluetooth-Lautsprecher. Über Bluetooth kann man sich mit der Hersteller-eigenen App verbinden. Diese ist kostenlos im Play Store und App Store verfügbar. Die Anwendung bietet einige nützliche Funktionen wie etwa die Fahrstatistik. Wer gern online teilt, wo und wie weit man gefahren ist, hat dazu direkt über die App die Möglichkeit. Im Falle eines Diebstahls kann das Fahrrad über die App getrackt und aufgespürt werden. Da um den Akku zu entfernen ein Schlüssel notwendig ist, dürften Diebe auch nicht so schnell die Tracking-Funktion abschalten können. Über die eSIM werden die smarten Features des E-Bikes ermöglicht. Dazu gehört u.a. die Diebstahlsicherung. Wird das Carbon One, ohne dass es eingeschaltet ist, weggetragen, löst ein Bewegungsalarm aus. Das Urtopia Carbon One wird über den Fingerabdrucksensor auf der rechten Seite aktiviert. Diebe haben es schwer mit dem Carbon One, da das E-Bike ohne passenden Fingerabdruck oder eingesetzten Akku nicht wirklich fahrbar ist.Im Inneren sitzt ein 360 Wattstunden Samsung Akku. Ist der Akku einmal leer, lässt er sich binnen 2,5 Stunden wieder vollständig aufladen. Je nachdem, wie voll der Akku vor dem Aufladen ist, kann die Zeit zum Aufladen aber auch kürzer ausfallen. Die Reichweite gibt Urtopia mit 130 km an. Das tatsächliche Ergebnis ist von vielen Faktoren abhängig, auch vom Gewicht. Unser Kollege Timm Mohn ist mit 126 Kilogramm schwerer als die 110-Kilogramm-Empfehlung des Herstellers. Dennoch waren längere Routen problemlos möglich. Wer einen Arbeitsweg mit vielen Steigungen fährt, sollte sich ggf. einen zweiten Akku zulegen oder regelmäßiger den Stromspeicher füllen.Urtopia bietet unter anderem über JobRad, dem größten Anbieter in fürs Fahrrad-Leasing in Deutschland, die Möglichkeit an, das Carbon 1 oder Chord bzw. Chord X, zu leasen. Den meisten dürfte vor allem Auto-Leasing ein Begriff sein. Über JobRad ist es möglich, das E-Bike monatlich zu bezahlen. Die jeweilige Summe wird in diesem Fall direkt vom Gehalt abgezogen. Der Hersteller rechnet vor, dass über das Bike Leasing etwa 40 % der Anschaffungskosten eines E-Bikes wegfallen würden. Auch wenn man das Fahrrad über den Arbeitgeber least, kann man es natürlich in seiner Freizeit fahren. Das Carbon 1 ist aktuell für 3.299 Euro beim Hersteller verfügbar . Über die Homepage lassen sich Rabatt-Aktionen aktivieren, die den Preis auf bis zu 2.699 Euro senken. Ganz neu hat Urtopia auch eine Version mit Gangschaltung auf den Markt gebracht. Diese ist ebenso für 3.299 Euro beim Hersteller verfügbar . Im Pre-Sale wird die Variante mit Gangschaltung für 2.999 Euro angeboten.