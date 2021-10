Tamron 18-300 mm Di III-A VC VXD: Vielseitiges, gutes Reise-Zoom

Tamron hat mit dem 18-300 mm Di III-A VC VXD ein neues Allround-Objektiv auf den Markt gebracht. Als Reise-Zoom-Produkt soll es eine möglichst große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten abdecken, damit der Nutzer nicht zu viele Optiken mit aus dem Haus nehmen muss. Das bedeutet allerdings auch, dass man an manchen Stellen Kompromisse eingehen muss, wie die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test zeigen können.Das Objektiv kann an Sony- und Fujifilm-Kameras eingesetzt werden. Und trotz der hohen Bandbreite an Möglichkeiten, sticht doch keine Schwäche wirklich spürbar heraus. Selbst der Autofokus funktioniert überraschend gut. Der Einführungspreis ist mit rund 750 Euro fast noch etwas hoch, doch sinken die realen Handelspreise bei Tamron-Produkten in der Regel relativ zügig etwas ab.