Stealth, Raider & Co: MSI stellt neue Laptops für Gamer & Kreative vor

MSI hat in diesem Jahr nicht an der CES teilgenommen und stattdessen seine Produktneuheiten im Rahmen einer Online-Keynote präsentiert. Während des knapp 40 Minuten langen Streams gab es unter anderem vier neue Notebooks zu sehen. Unser Kollege Johannes Knapp fasst alles Wissenswerte über das MSI Stealth GS77, das MSI Raider GE76, das MSI Creator Z17 und das MSI Creator Z16P zusammen.Das MSI Stealth GS77 ist ein besonders schlankes Notebook für Gamer, welches jedoch auf ein auffälliges Design verzichtet und so auch im Business-Bereich Anwendung finden könnte. Ganz anders sieht dies beim MSI Raider GE76 aus, welches dank RGB-Lichtband an der Front klar als Gaming-Notebook erkennbar ist. Beide Geräte kommen mit mehreren Display-Optionen, unter anderem 4K mit bis zu 120 Hertz.Für Kreative hat MSI das Creator Z17 vorgestellt, dessen Display um 180 Grad umgeklappt werden kann und welches Stifteingaben über den 17 Zoll großen Touchscreen erlaubt. Ebenfalls neu: Das MSI Creator Z16P mit sogenannter "Vapor Chamber", die eine effektivere Kühlung und somit gesteigerte Leistung ermöglichen soll.