Soundcore Space One ausprobiert: ANC-Kopfhörer unter 100 Euro

Die Soundcore Space One-Kopfhörer von Anker sind seit wenigen Wochen auch in Deutschland erhältlich und versprechen für knapp 100 Euro eine gute aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und lange Akkulaufzeit. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich die neuen Over-Ears etwas genauer angeschaut und natürlich auch probegehört.Die Soundcore Space One sind mit 40 mm großen Audio-Treibern ausgestattet. Sie unterstützten LDAC und Hi-Res-Audio-Wireless. Neben der Verbindung per Bluetooth 5.3 lassen sich die Kopfhörer auch mit einem Audiokabel nutzen. Anker gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden mit ANC und 55 Stunden ohne ANC an.