Satechi Dual Vertical Laptop Stand: Ständer für Notebook & Phone

Beim Satechi Dual Vertical Laptop Stand handelt es sich um eine Smartphone-, Tablet- und Notebook-Halterung für den Schreibtisch. Der Ständer kann beispielsweise ein MacBook und ein iPhone aufnehmen. Überdies sind weitere Geräte-Kombinationen denkbar, wie etwa ein Tablet sowie ein Smartphone. Damit Endgeräte nicht verkratzen, sind die Innenseiten der Fächer mit Silikon überzogen. Die Gummierung ermöglicht darüber hinaus einen festen Stand bei den mobilen Begleitern. Satechi setzt beim Ständer auf Aluminium, das so schnell keine Beschädigung aufweisen dürfte. Das verwendete Material spiegelt sich auch im Gewicht wider: Der Satechi Dual Vertical Laptop Stand wiegt 312 Gramm. Die Unterseite verfügt über zwei Gummistreifen für einen festen Stand. In der Praxis bewegt sich der Ständer nicht automatisch, wenn man ihn berührt.Durch die aufrechte Position werden keine Lüftungsschlitze beim MacBook blockiert. Da die Notebook-Unterseite nicht aufliegt, kann Wärme besser entweichen. Satechi listet eine große Auswahl an Geräten auf, die mit dem Dual Vertical Laptop Stand kompatibel seien. Da es keine Ladegeräte-Verbindungen gibt, ist die Kompatibilität eher von der Größe des verwendeten Gerätes abhängig. Der Platz auf der Front ist 1,2 cm breit. Notebooks oder Tablets, die im hinteren Schacht platziert werden, können drei Millimeter breiter sein. Eine Breite von 1,5 Zentimeter ermöglicht es, eine Vielzahl an Geräten im Dual Vertical Laptop Stand unterzubringen. Sollte man ein Tablet mit einer Hülle verwenden, ist es ratsam, vor der Stand-Anschaffung die Dimensionen der Geräte-Kombi zu kontrollieren. Es ist unter Umständen möglich, dass eine Tablet-Tastatur-Cover-Kombination keinen Platz im Tablet-Fach hat. In diesem Fall müsste das Tablet mit Keyboard-Cover im hinteren Bereich untergebracht werden. Gleiches gilt für Notebooks mit einer Hülle: Der Verbund beider Geräte darf nicht größer als ein 1,5 cm ausfallen. Das MacBook 16 Zoll 2021 unseres Kollegen Timm Mohn passt mit Case nicht in das hintere Fach. Der Ständer kann weder geneigt, gedreht noch in seiner Höhe verstellt werden. Sollte der Stand nicht hoch genug sein, ist es allerdings möglich, ihn auf anderen Geräten zu platzieren.Der Satechi Dual Laptop Stand eignet sich für ordnungsliebende Menschen, deren Schreibtisch möglichst aufgeräumt wirken soll. Endgeräte können im Hoch- oder Querformat auf dem Stand platziert werden. Der Halter ist 12,7 x 8,9 Zentimeter groß. Gerade, wenn man auf einem eher kleinen Schreibtisch arbeitet, kann das Platzersparnis den Arbeitskomfort steigern. Anders als der rückseitige Schacht ist der vordere nicht gänzlich mit Silikon überzogen. Es wäre wünschenswert, wenn der Hersteller in zukünftigen Revisionen alle Bereiche komplett gummiert. Design-technisch ist die Entscheidung, die Vorderseite nicht ganz zu gummieren verständlich: Der kleine Stand sieht in und außerhalb von Nutzungszeiten auf dem Schreibtisch sehr gut aus. Technikdirekt bietet den Satechi Dual Vertical Laptop Stand aktuell für 49,99 Euro an. Der Stand ist nur in der Farbe "Space gray" verfügbar.