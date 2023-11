Samsung Galaxy Tab S9 FE im Test: Gutes Display und solide Leistung

Gut geschützt, schönes Display

Gute, aber nicht überragende Leistung

Samsung bietet mit dem Galaxy Tab S9 FE eine günstige Alternative (ab 529 Euro) zum Galaxy Tab S9 an, welche zwar nicht ganz mit diesem mithalten, aber dennoch fast in jeder Hinsicht überzeugen kann - findet unser Kollege Andrzej Tokarski , der das neue Mittelklasse-Tablet 30 Tage lang ausführlich getestet hat.Bei der Verarbeitung zeigt das Samsung Galaxy Tab S9 FE keine Schwächen: Das Gehäuse besteht aus Aluminium, mit einem Gewicht von 523 Gramm und einer Dicke von 6,5 Millimetern ist das Tablet weder besonders schwer noch unangenehm dick. Das Tab S9 ist allerdings etwas schlanker. Toll ist, dass auch das FE-Modell nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt ist.Ein Highlight des Galaxy Tab S9 FE ist das 10,9 Zoll große IPS-Display, welches mit 2304 x 1440 Pixeln auflöst. Es hat eine 90-Hz-Bildwiederholfrequenz sowie helle und kräftige Farben, die Schwarzwerte sind beim OLED-Display des Galaxy Tab S9 aber besser.Samsung-typisch ist auch beim Galaxy Tab S9 FE der S-Pen im Lieferumfang enthalten. Dieser reagiert nun schneller als etwa beim Galaxy Tab S6 Lite, allerdings fehlt der Akku der teureren S9-Modelle. Daher kann der Stift nicht als Fernbedienung genutzt werden.Samsung verbaut den Exynos-1380-Chip, zusätzlich gibt es je nach Ausstattung 6 oder 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher. In Benchmarks ist das Galaxy Tab S9 FE deutlich schneller als das Galaxy Tab S6 Lite, aber auch langsamer als etwa das Xiaomi Pad 6 oder Lenovo Tab P11 Pro Gen 2, die beide günstiger sind. Dennoch laufen Spiele wie Fortnite, Diablo Immortal oder Genshin Impact flüssig, wenn auch nicht immer mit den höchsten Grafikeinstellungen.Als Betriebssystem ist Android 13 vorinstalliert, insgesamt vier große OS-Updates sollen folgen, zudem verspricht Samsung fünf Jahre lang Sicherheitsupdates. Mit One UI 5.1.1 ist die Oberfläche recht stark angepasst, es gibt es einen Desktop-Modus und integrierte S-Pen-Befehle.