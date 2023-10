Picasou 2 Pro im Test: CarPlay-Box für mehr Entertainment im Auto

Bei der Picasou 2 Pro CarPlay AI Box handelt es sich um eine Android-Box fürs Auto. Sie eignet sich vor allem für Elektroautos, um sich während des Ladens die Zeit zu vertreiben. Auch Autos, die über kein CarPlay verfügen, profitieren von dem Gerät. Über die Picasou 2 Pro ist CarPlay auch kabellos möglich. Das Gerät verfügt über ein etwas betagtes Android 10 . Vom Formfaktor her ist die Box mit einem Outdoor-Smartphone vergleichbar.Die CarPlay-Box hebt sich durch einen SIM-Karten-Slot von der Konkurrenz ab. Ein Handy-Hotspot ist dadurch nicht notwendig. Auf der Front befindet sich ein Mini-HDMI-in-Anschluss. Die Pro-Variante verfügt außerdem über einen HDMI-out-Port. In einigen Videos auf YouTube macht es den Eindruck, als wäre die Videowiedergabe nicht flüssig. In der Realität ist das aber nicht der Fall: Der Qualcomm Snapdragon 665 sorgt für flüssige Streams. Auch die anderen Abläufe im Alltag gehen der AI-Box leicht von der Hand. Da es sich um ein normales Android handelt, kann auch das Google-Konto hinterlegt werden. Hierfür meldet man sich entweder im Play Store direkt oder in YouTube an.Sobald die Box mit Strom versorgt wurde, leuchtet eine blaue LED auf deren Oberseite. Im Anschluss startet auch direkt das Betriebssystem. Verwendet man die Box im Auto, ist man locker zur Ladesäule gelaufen, um das Auto zu laden, bis Android vollständig gebootet ist. Bevor man die Box in Betrieb nimmt, sollte man auf jeden Fall das Firmware-Update herunterladen und installieren. Denn: die Installationsanleitung sagt explizit, dass alle Daten gelöscht werden sollten, bevor das Update installiert wird. Richtet man sich folglich Konten bei bspw. Netflix und Co ein, müsste man sich anschließend neu einloggen. Um einen eventuellen Datenverlust zu vermeiden, sollte man folglich auf jeden Fall das Update als allererstes installieren. Da dies über einen USB-Stick eingespielt wird, benötigt man auch keine Internetverbindung für das Update.Zwar startet die Box in Englisch, eine andere Sprache nachträglich zu installieren gestaltet sich allerdings recht einfach. Hierfür muss nur die gewünschte Sprache ausgewählt und ggf. noch die bisherige entfernt werden. Im Anschluss spricht die AI-Box bspw. Deutsch. Durch Android ist es möglich, eine Vielzahl an Apps auf der CarPlay-Box zu installieren. Theoretisch gehört auch Kodi dazu, allerdings stürzt der Media Player regelmäßig ab. Der Hersteller hat auf Support-Rückfrage bestätigt, dass das Problem aufseiten der App liegt und nicht selbst gelöst werden kann. Aktuell braucht man die App also nicht zu installieren. Als Alternative für Kodi empfiehlt sich VLC. Der Media Player läuft ohne Probleme und stürzt nicht ab. Was darüber hinaus problemlos läuft, sind die gängigen Streaming-Anbieter, wie etwa Paramount+ und Amazon Prime . Auch Netflix, dessen Installation selbst auf vielen Beamern ein Problem darstellt, läuft von Haus aus und ohne Umwege.Die Besonderheit der CarPlay-Box liegt sicherlich im SIM-Schacht: Durch eine eigene SIM-Karte wird ein Handy-Hotspot unnötig. Um die Konnektivität auszuprobieren, reicht bereits eine Aldi-Talk-SIM-Karte. Das Starter-Set bietet genug Guthaben, um eine 6 Gigabyte Flatrate zu buchen, die für einige YouTube-Videos beim Laden eines Autos reichen sollte. Um mit der SIM-Karte loszulegen, muss diese eingelegt werden. Die Android-Box nimmt Nano-SIM-Karten auf, sodass die Karte theoretisch auch problemlos zwischen Smartphones und dem Gerät hin und her gewechselt werden kann.Da über 4G auch App-Updates eingespielt werden, empfiehlt es sich, gelegentlich die Box zu Hause auf den neuesten Stand zu bringen, um das mobile Datenvolumen zu schonen. Wie viel Datenvolumen man benötigt, ist vor allem abhängig davon, wie oft man lädt und wie viel Zeit man dabei im Auto verbringt. Fürs Erste hat sich unser Kollege Timm Mohn für einen sechs GB-Tarif entschieden. Mit jenem sollte sich die ein oder andere Ladepause angenehmer gestaltet lassen. Nicht vergessen werden sollte, dass über den Datentarif auch bspw. Spotify direkt vom Gerät gestreamt werden kann. Auch die Navigation zum Zielort und die aktuellen Verkehrsdaten können direkt über die CarPlay-Box abgerufen werden.Die Picasou 2 Pro CarPlay AI-Box ist aktuell für 266,95 Euro beim Hersteller selbst verfügbar . Auf Amazon werden andere AI-Boxen von Ottocast angeboten, allerdings nicht die Picasou 2 Pro. Der SIM-Kartenschacht und HDMI-In bzw. -Out-Port sprechen allerdings für die Pro-Ausführung.