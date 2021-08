Nikon Z MC 50 mm f/2.8: Günstigeres Makro mit kleinen Abstrichen

Wer als Nikon-Kunde ein Makro-Objektiv nutzen möchte, muss nicht auf die teure S-Serie zurückgreifen. Mit dem Nikon Z MC 50 mm f/2.8 kann man auch mit einem günstigeren Modell dabei sein. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Objektiv natürlich einem Test unterzogen und können euch die Ergebnisse hier im Detail zeigen.Dass man es mit dem günstigeren Modell zu tun hat, bekommen man an einigen Stellen zu spüren. So wirken Streulichtblende und Filtergewinde etwas wirr und auch bei der Bildqualität kann es passieren, dass man Abstriche machen muss. An den entscheidenden Stellen liefert das Objektiv aber verlässlich eine gute Qualität.