Nikon Z DX 18-140 mm VR: Reise-Zoom mit kleinen Schwächen

Nikon hat mit dem "Z DX 18-140 mm VR" ein spannendes Reise-Zoom-Objektiv für Kameras wie die Z30 im Programm. Dieses ist recht kompakt gehalten, könnte aber auch etwas robuster aufgebaut sein. Angesichts des Preises wäre an kritischen Stellen etwas mehr Metall statt Plastik wünschenswert.Im Test der Kollegen von ValueTech TV zeigt sich im Grunde, dass die Optik mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, die in dieser Produktklasse häufig zu finden sind. Vor allem in den Grenzbereichen des Zooms bekommt man nicht die Ergebnisse, die ein großes Objektiv liefert. Im Grunde stellt das System einen recht annehmbaren Kompromiss dar, dessen Preis allerdings ein klein wenig zu hoch ausfällt.