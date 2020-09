Nikon-Objektiv: Kleine Fehler in einem sonst runden Produkt

Mit dem Nikon Z 14-30 mm f/4 S gibt es wieder einmal einen Test eines Objektivs mit einer großen Marke. Die Kollegen von ValueTech TV können euch zeigen, was man von dem Produkt aus der Mittelklasse erwarten kann. Gedacht ist es für Systemkameras mit Vollformat-Sensor und ist sehr kompakt und leicht gehalten.Ein Negativpunkt im Testergebnis gibt es für die doch recht deutlichen Verzeichnungen bei 14mm-Brennweite. Diese werden zwar mit einem mitgelieferten Korrekturprofil wieder herausgerechnet, was dann aber zum Verlust einiger Bildinformationen führt. Trotzdem ist das Objektiv durchaus empfehlenswert, da es viele Vorteile bietet, die man sonst nur mit wesentlich klobigeren Optiken erhält, die man nun nicht ständig mit sich herumtragen will.