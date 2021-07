NiSi 15 mm f/4 Asph: Komplett manuelles Objektiv mit guter Optik

Neben den immer wieder auftauchenden Marken gibt es durchaus auch lohnenswerte Objektive von unbekannteren Namen. Das gilt beispielsweise NiSi, dessen 15 mm f/4 Asph von den Kollegen von ValueTech TV getestet wurde. Bei dem System handelt es sich um ein komplett manuell zu bedienendes Objektiv mit Festbrennweite.Im Test fallen also solch beliebte Punkte wie Bildstabilisierung und Autofokus weg. Wer sich mit dem Fehlen solcher Features anfreunden kann, bekommt hier ein Produkt, dass wirklich gute Aufnahmen ermöglicht. Allerdings beschränkt sich die händische Bedienung nicht nur auf das Drehen der Einstellrädchen am Objektiv, auch in der Kamera selbst sollte man auf die richtigen Einstellungen achten, da das Produkt keine Daten über seine Spezifikationen an die Kamera übermittelt.