Narwal Freo X Ultra: Wischstaubsauger mit hoher Saugleistung

Hübsche Basisstation

Beim Narwal Freo X Ultra handelt es sich um einen Wischstaubsauger mit 8.200 Pa. Der Hersteller gibt an, dass sich der Freo X Ultra durch die Saugleistung vor allem für Tierhaushalte eignen würde. Das Putz- und Saugergebnis kann in der Praxis überzeugen. Über die Einstellungen können u.a. die Intensität je nach Bedarf eingestellt werden. Da im Test-Haushalt keine Tier-Haare vorhanden sind, konnte sich die verhedderungsfreie Schwebebürste nur mit Menschenhaaren behaupten. Hier kam es allerdings zu keinen Problemen. Die Technik ist aber lt. Narwal vom TÜV und der SGS zertifiziert.Der Freo X wird gut gepolstert geliefert. Für den Transport befinden sich noch einige Sicherungen am Roboter, die zunächst entfernt werden müssen. Auf der Oberseite des Freo X Ultra befindet sich der Laserturm. Nimmt man die obere Platte ab, wird der Staubtank sichtbar. Jener kommt, wie von vielen Menschen gewünscht, mit einem Staubbeutel daher. Alternativ kann auch eine staubbeutellose Variante installiert werden. Für Allergiker eignet sich diese Variante aber eher weniger. Narwal ist dennoch der einzige Hersteller, der bereits zum Kauf beide Optionen ermöglicht, ohne dass ein Aufpreis nötig wird. Im Inneren des Freo X Ultra ist beschrieben, wie man den Staubbeutel wechselt. Die Unterseite beinhaltet drei Räder und zwei Wischmopps. Diese können ein Druck von bis zu 12 N ausüben. Im Auslieferungszustand sind die beiden Seitenbürsten nicht vorinstalliert. Die Bürsten sind farblich gekennzeichnet, sodass man sie nicht falsch montieren kann. Die Installation beider Bürsten ist schnell erledigt. Bereits vorinstalliert hingegen ist aber die Schwebebürste, die in Lila gehalten ist. Die Oberseite beinhaltet noch den Powerbutton, um den Freo X Ultra einzuschalten.Die Docking-Station wird über einen Kaltstecker mit Strom versorgt. Die Basis ist Narwal-typisch in Weiß gehalten. Sie ist durchaus sehr schön gestaltet und passt optisch auch ins Wohnzimmer. Auch wenn dem Paket eine Anleitung beilegt, sind auch an der Docking-Station immer mal wieder Pflegehinweise angebracht. Die einzelnen Bestandteile lassen sich leicht entfernen und somit auch ohne größere Probleme reinigen. Öffnet man den Deckel der Docking-Station, findet man beim Auspacken eine kleine Anleitung für das Touchdisplay auf der Oberseite vor. In der Basis bringt Narwal zwei Wasserbehälter unter. Der Schmutzwassertank nimmt 4,1 Liter Flüssigkeit auf. Der Frischwassertank ist mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Liter etwas größer. Entfernt man beide Wassertanks, erhält man Zugang zum Inneren. In jenem kann das Reinigungsmittel installiert werden. Es war lange nicht möglich, mit mehr als reinem Wasser zu putzen. Seit etwa 2 Jahren bringen Hersteller nun Wischstaubsauger mit der Möglichkeit, Reinigungsmittel automatisch zuzugeben, auf den Markt. Sind das Reinigungsmittel und die beiden Wassertanks installiert, kann die Docking-Station wieder geschlossen werden. Das Stromkabel der Docking-Station wird auf der Rückseite eingeführt. Kaum mit Strom versorgt, startet die Docking-Station. Der Wischstaubsauger wird wahlweise über den Power-Button auf der Oberseite oder durch Einschieben in die Docking-Station gestartet. Sitzt der Freo X Ultra in der Docking-Station, ist das dynamische Dou aus Docking-Station und Wischstaubsuager einsatzbereit.Narwal bietet für den Freo X Ultra eine kostenlose App an. Über jene kann der Staubsauger mit dem Internet verbunden werden. Bisher hat die Firma nur zwei Geräte auf den Markt gebracht, sodass die Auswahl im Menü sehr übersichtlich ausfällt. Bevor der Freo X Ultra mit der App verbunden werden kann, muss zunächst die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert werden. Im nächsten Schritt wird das Wi-Fi-Passwort eingegeben, damit sich der Staubsauger richtig einwählen kann. Die Verbindung dauert einen kleinen Moment, ist aber wenige Augenblicke später hergestellt. Nachfolgend kann der Staubsauger über Wi-Fi bzw. die App gesteuert werden. Bevor man den Freo X Ultra in Betrieb nimmt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen: Die Wi-Fi-Verbindung dient u.a. für Over-the-Air-Updates. Aktuell liegt die Software in Version 1.0 vor. Hat man alles auf den neuesten Stand gebracht, kann die Kartierung beginnen.Gerade Familien mit jungen Kindern, deren Böden überdurchschnittlich oft und intensiv gereinigt werden müssen, dürften von der ebenso überdurchschnittlichen Saugleistung von 8.200 Pa profitieren. Der Narwal Freo X Ultra kann sich in der Praxis als allzeitbereiter Wischstaubsaug-Roboter beweisen. Solange man darauf achtet, regelmäßig die Wassertanks zu entleeren bzw. zu befallen, hat man wenig Arbeit mit der Haushaltspflege. Narwal gibt den regulären Verkaufspreis mit 1.199 Euro an . Bei Narwal selbst kann man sich für 10 Euro ein sogenanntes "Frühbucherangebot" sichern