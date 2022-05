MSI Summit E14 Flip Evo - Neues Business-Convertible im Hands-on

Das Summit E14 Flip Evo ist ein neues Business-Notebook, dessen Bildschirm sich um 360 Grad zurückklappen lässt und das so dann auch als Tablet genutzt werden kann. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Convertible etwas genauer angeschaut.Wie es sich bereits aus der Modellbezeichnung herleiten lässt, verfügt das MSI Summit E14 Flip Evo über ein 14 Zoll großes Display. Dieses löst mit 2880 x 1800 Pixeln auf und ist im 16:10-Format gehalten. MSI bringt zudem eine etwas kleinere (E13) und etwas größere (E16) Variante in den Handel. Auch bei der weiteren Ausstattung bietet der Hersteller verschiedene Konfigurationen an. Das im Video gezeigte Gerät nutzt einen Intel Core i7-1280P , 16 GB RAM, Intel Iris Xe-Grafik und 1 TB SSD-Speicher.Zusätzlich zu den Eingaben über die weiß beleuchtete und mit einem Touchpad ausgestattete Tastatur kann das E14 Flip Evo auch mit einem Stylus bedient werden, der zum Lieferumfang gehört. Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert. Mit 17,9 Millimetern Dicke und einem Gewicht von 1,6 Kilogramm ist das E14 Flip Evo weder besonders dick noch allzu schwer.