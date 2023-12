MSI Prestige 16 AI Studio: KI-Laptop mit Intel Core-Ultra-Prozessoren

MSI hat mit dem Prestige 16 AI Studio ein besonders schlankes Notebook vorgestellt. Ausgestattet mit neuen Intel Core-Ultra-Prozessoren und NPU-Kernen für KI-Anwendungen eignet dieses sich etwa für Kreative, die unterwegs viel Leistung benötigen. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das MSI Prestige 16 AI Studio näher angeschaut.Das Prestige 16 AI Studio verfügt über ein 16 Zoll großes OLED-Display, das mit 3840 x 2400 Pixeln auflöst und sich um 180 Grad nach hinten klappen lässt. MSI gibt zudem eine vollständige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums an.Wie zu erwarten ist, kommt das Prestige 16 AI Studio in verschiedenen Konfigurationen in den Handel, wahlweise mit Intel Core-Ultra-7- oder Ultra-9-CPU, einer Nvidia Geforce RTX 4060/4070 Laptop-GPU und bis zu 32 GB RAM. Eine Besonderheit sind die zusätzlichen NPU-Kerne (Neural Processing Unit), die eine bessere Leistung in KI-Anwendungen versprechen.