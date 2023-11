Irre: So wird die größte und schnellste Achterbahn der Welt aussehen

Achterbahn der Superlative

200 Meter hoch, 250 km/h schnell

Im Geschäft mit Vergnügungsparks und Achterbahnen geht es schon lange um "schneller, höher, weiter", denn natürlich wollen die Themenparks mit immer waghalsigeren Attraktionen die Besucher anlocken. Der Six Flags-Park im saudi-arabischen Qiddiya plant hier nun ein Ausrufezeichen, das man nur als irre umschreiben kann."Willst du wirklich damit fahren?" Das ist die Frage, die Achterbahn-Fans immer wieder zu hören bekommen und in der Regel antworten diese mit einem entschiedenen "Natürlich!" Im Fall von Falcon's Flight dürften aber auch einige Hartgesottene ein mulmiges Gefühl bekommen.Denn die geplante Attraktion, die auf der IAAPA Expo (International Association of Amusement Parks and Attractions) vorgestellt worden ist, kann man nur mit irre zusammenfassen. Der Rollercoaster-Spezialist Intamin hat dazu auch ein Video veröffentlicht, diese Animation zeigt, dass man hier eine Attraktion plant, die man schwer mit Worten beschreiben kann. Wie die Fachseite Coaster 101 schreibt, ist der "Flug des Falken" für den Vergnügungspark Six Flags Qiddiya in Saudi-Arabien geplant.Intamin bezeichnet die Achterbahn als "Exa Coaster" und die Eckdaten lesen sich beeindruckend und ja, wir schreiben es gerne noch einmal, irre. Denn der Höhenunterschied zwischen höchstem und niedrigstem Punkt wird knapp 200 Meter betragen, das ist in etwa die Höhe des Neubaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main.Die maximale Geschwindigkeit kommt an einen ICE heran, denn Falcon's Flight wird bis zu 250 km/h erreichen. Einen Augenschutz wird man hier nicht benötigen, denn die Bahn selbst wird Windschutzscheiben aufweisen. Die Superlative hören an dieser Stelle nicht auf, denn mit 4250 Metern wird es auch die längste Achterbahn der Welt sein.Es dauert auch nicht mehr allzu lange, bis man seine Eingeweide auf diese Weise neu ordnen kann, denn Falcon's Flight soll bereits nächstes Jahr für das Publikum geöffnet werden.