Getränkekasten mit Stoffbezug: Originelles PC-Gehäuse von InWin

Ein wirklich außergewöhnliches Gehäuse für den Desktop-PC muss nicht unbedingt teuer sein. Der Hersteller InWin bietet mit seiner Alice-Serie ein Produkt an, mit dem man sich wirklich von anderen abheben kann und das für deutlich unter hundert Euro zu haben ist. Und wer dazu noch etwas Geschick im Umgang mit Stoff und Nähmaschine mitbringt, kann sich hier auch immer wieder wechselnde Designs erarbeiten.Denn die Technik steckt hier in einem Kunststoff-Rahmen, der auf den ersten Blick so aussieht, als wäre er aus Getränkekästen entwickelt worden. Drumherum liegt ein Textil-Bezug, der problemlos ausgewechselt werden und die LED-Beleuchtung verschiedener Komponenten zu ganz eigenen Farbenspielen nutzen kann. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gehäuse ansonsten ziemlich klug konzipiert worden ist, wie die Kollegen von ValueTech TV zeigen können.