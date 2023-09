Geekom Mini IT13: Der erste Mini-PC mit Core i9 Prozessor im Test

Geekom veröffentlicht im Oktober den Mini IT13, den ersten Mini-PC mit Intel Core i9 Prozessor . Das Fertigsystem verspricht dadurch trotz seines kompakten Formfaktors viel Leistung, etwa zum Videoschnitt oder zum Einsatz als Streaming-PC oder Home Server. Unser Kollege von Zenchillis Hardware Reviews hat den Geekom Mini IT13 getestet.In der leistungsstärksten (und 789 Euro teuren) Variante stecken im Geekom Mini IT13 ein Intel Core i9-13900H, 32 GB DDR4-RAM sowie eine 2 TB große M.2-SSD. Die 14 Rechenkerne bzw. 20 Threads der CPU arbeiten mit bis zu 5,4 GHz Takt, die maximale TDP gibt der Hersteller mit 45 Watt an. Über HDMI oder USB 4 können insgesamt bis zu vier Monitore angeschlossen werden.Durch die Intel Iris Xe-Grafikeinheit (96 Kerne, 1,5 GHz) soll sich der Mini IT13 sogar für Spiele eignen. Allerdings darf man hier nicht dieselben Ansprüche wie an ein System mit dedizierter Grafikkarte stellen, da die Leistung nur für einfachere Spiele ausreicht.Wer mehr Performance, etwa für aktuelle Spiele, benötigt, kann jedoch eine externe Grafikkarte via USB 4 mit dem Mini-PC verbinden. Für Aufgaben wie das Schneiden von 4K-Videos ist der Geekom Mini IT13 aber bereits schnell genug. Im Benchmark-Tool Cinebench R23 erhält das System 12.649 Punkte - damit ist es ungefähr mit einem Desktop-PC mit Intel Core i5-12400 Prozessor vergleichbar.