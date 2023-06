Geekom AS5: Mini-PC mit starkem AMD-Chip und ordentlich Speicher

Viele Anschlüsse vorhanden

Beim Geekom AS5 handelt es sich um einen Mini-PC mit AMD Ryzen 9 5900HX. Der 8-Kerner mit 16 Threads und 16 MB Cache taktet mit bis zu 4,6 GHz. Der AS5 setzt auf eine AMD Radeon Vega 8 Grafik-Karte. Von Haus aus sind eine 1 TB SSD und 32 GB RAM mit an Bord. Im Test liegt die Lesegeschwindigkeit bei 3044,60 MB/s. Geschrieben werden Daten mit 2608,33 MB/s. Der Arbeitsspeicher kann aufgerüstet werden: Geekom gibt an, dass bis zu 64 GB möglich sind. Es handelt sich um Dual-Channel DDR 4 RAM. Mit dem Internet kann sich über den 2.5Gb Ethernet-Port oder WiFi 6E verbunden werden. Da es sich um einen Mini-PC handelt, muss weiteres Zubehör, wie etwa eine Tastatur oder Maus, dazu gekauft werden. Kabellose Mäuse und Kopfhörer lassen sich über Bluetooth 5.2 mit dem Geekom AS5 verbinden. Auf der Rückseite befindet sich eine Einlassung für ein Vorhängeschloss, um den AS5 in einer Büro-Umgebung zu sichern. Auf dem Mini PC ist Windows 11 Pro vorinstalliert.Geekoms AS5 ist etwas größer als typische Mini-PCs. Dafür kann er im Test mit einem besseren Temperatur-Management und einem leiseren Betriebsgeräusch punkten. Bei anspruchsvollen Tasks ist der AS5 hörbar, aber nie zu laut. Wer besonders geräuschempfindlich ist, sollte eventuell einen Apple M-Prozessor in Erwägung ziehen. Für das unter Volllast bis zu 35 dB leise Betriebsgeräusch zeigt sich das Kühlsystem mit Heatpipe, welches die Wärme ableitet, verantwortlich. Der Aluminium-Kühlkörper im Wärmemodul sorgt laut Geekom für eine verbesserte Leitfähigkeit. Der AS5 verfügt über ein selbstreinigendes Anti-Staub-System, das sich sicherlich auch so manch anderer PC wünscht. Geekom listet die Vorteile hiervon auf: Der Kühlkörper wird sauber gehalten, das System nicht überlastet und die Lebenszeit verlängert.Durch die AMD Ryzen 5900HX ist der AS5 leistungsstärker als viele kompakte Computer im 650 Euro Preis-Segment. Bei Xiaomi erhält man für denselben Preis einen Intel i5 1240p Prozessor, welcher dem AMD-Prozessor in der Praxis unterliegt. Spielen laufen auf dem 5900HX flüssig, wenn man die Einstellungen nicht zu hoch dreht. Auf diese Weise hat unser Kollege Timm Mohn bisher jedes Spiel seiner Steam-Library auf dem AS5 spielen können, ohne dass eventueller Ruckler ihm den Spielspaß verdorben hätten. Das Feintuning spielt dabei allerdings eine wichtige Rolle.Der Geekom AS5 bietet eine Vielzahl an Anschlüssen. Auf der Frontseite befinden sich zwei USB-A 3.2 Gen 1-Anschlüsse. Zwischen jenen und dem Klinken-Anschluss platzieren Geekom einen USB-C 3.2 Gen1-Port. Es kann sich lohnen, SSDs eher rückseitig anzuschließen, denn der USB-C 3.2 Gen 2-Port auf der Rückseite ist während Datenübertragungen deutlich schneller. Der Port unterstützt außerdem Power Delivery und DP1.4. Rückseitig verbaut Geekom weiterhin zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, einen Display Port 1.4 und zwei USB 3.2 Gen1-Ports. Insgesamt können drei Bildschirme gleichzeitig mit dem Geekom AS5 verbunden werden. 8K bei 60 Hz kann der Mini-PC allerdings nur auf einem Bildschirm anzeigen. Unterhalb des rückseitigen USB 3.2-Anschlusses befindet sich außerdem ein USB 3.2 Gen2-Anschluss. Auf der Front sitzen der Power-Button und die SSD-LED.Geekom gibt an, dass sich der Mini-PC für viele Anwendungsfälle eignet: Der AS5 soll die Anforderungen an einen Gaming-Mini-PC und Office-Rechner erfüllen. Im Test gelingt auf dem kompakten Computer Videoschnitt ebenso leicht wie kleinere Arbeiten in Adobe InDesign. Kleineren Aufgaben, wie die Erstellung von Power-Point-Präsentationen oder der jährlichen Steuererklärung, ist der Geekom AS5 ebenso gewachsen. Der Stromverbrauch dabei dürfte insgesamt moderat ausfallen: Geekom legt ein 120 Watt Netzteil bei. Es ist größer als die meisten Mini-PC-Netzteile, lässt sich aber gut hinter einer Docking-Station verstecken.Der Mini PC kann nach Belieben aufgerüstet werden: Neben den möglichen 64 GB Arbeitsspeicher bietet der kompakte PC noch Platz für eine weitere M.2-SSD sowie eine 2,5-Zoll-Festplatte. Geekom bietet vom AS5 nur eine Konfiguration an: Für 649 Euro erhält man den Ryzen 9-Prozessor, 1TB Speicherplatz und 32GB RAM. Auf der Hersteller-Seite werden verschiedene Gutscheine angeboten, die einem bspw. einen 40 Euro Rabatt gewähren. Der Preis des Geekom AS5 lässt sich mit dem Code "PRAS40" auf 609 Euro reduzieren.