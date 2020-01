Ein Tusch: Nikon hat seine erste APS-C-Systemkamera im Handel

Es gibt dann doch noch mal eine Premiere auf dem Foto-Markt: Nikon hat mit seiner neuen Z50 die erste APS-C-Systemkamera in den Handel gebracht. Natürlich haben die Kollegen von ValueTech TV das Produkt direkt einem Test unterzogen. Und hier zeigte sich, dass der Hersteller nicht hinter die von ihm gewohnten Qualität zurückgeht. Und sogar in einigen Punkten, in denen Nikon immer wieder mal kleinere Probleme hat, kann die Kamera durchaus ordentlich liefern.