Das bisher leichteste Smartphone: Das Carbon 1 Mk II im Hands-on

Das Berliner Startup Carbon Mobile hat mit dem Carbon 1 Mk II eines der derzeit dünnsten und leichtesten Smartphones auf dem Markt präsentiert. Hierzu nutzt der Hersteller ein Unibody Karbon-Gehäuse sowie Gorilla Glass 6. Das Ergebnis ist ein Gerät mit einem Gewicht von 125 Gramm bei einer Dicke von 6,3 Millimetern. Weitere Details fasst unser Kollege Tim To in seinem Hands-on zusammen.Das Carbon 1 Mk II ist mit einem 6 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet, dessen Auflösung 2160 × 1080 Pixel beträgt. Eine Aussparung (Notch) für die 20 Megapixel starke Frontkamera gibt es nicht. Die Dual-Kamera auf der Rückseite löst mit 16 Megapixeln auf. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich ein beleuchtetes Carbon-Logo, das auch als Benachrichtigungs-LED dient.Unter der Haube steckt ein MediaTek P90, dem 8 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher ist 128 GB groß und kann über eine Micro-SD-Karte erweitert werden. Alternativ lassen sich auch zwei SIM-Karten im Smartphone betreiben. Als Betriebssystem kommt Android 10 mit nur minimalen Anpassungen zum Einsatz. Unterstützer des Projekts sollen das Smartphone in den kommenden Wochen erhalten, der reguläre Verkauf ist ab dem Sommer 2020 geplant, der Preis beträgt 799 Euro.