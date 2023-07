Das Xiaomi Pad 6 im Vergleich mit dem Xiaomi Pad 5 und Redmi Pad

Das Xiaomi Pad 6 ist mittlerweile auch in Deutschland erhältlich und bietet im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen. Mit dem Redmi Pad gibt es außerdem eine etwas günstigere Alternative. Wo die Stärken der drei Tablets liegen und für wen welches am besten geeignet ist, zeigt unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Vergleich.Wenig überraschend ist das Xiaomi Pad 6 das Beste der drei Tablets. Es hat das schärfste Display (11 Zoll (27,94 cm), 2880 x 1800 Pixel), die höchste Bildwiederholrate (144 Hertz) und es ist dank des Qualcomm Snapdragon 870 auch schneller als die beiden anderen Modelle. Ein Upgrade vom Xiaomi Pad 5 auf das Pad 6 lohnt sich allerdings für die meisten Nutzer wohl nicht. Dennoch gilt: Als Neuanschaffung ist das Pad 5 nur dann noch interessant, wenn es deutlich günstiger als das Pad 6 angeboten wird.Das Redmi Pad stellt dann eine interessante Alternative dar, wenn man ein möglichst günstiges Tablet sucht und dabei auf Extras wie einen aktiven Stylus oder ein offizielles Tastatur-Cover verzichten kann.