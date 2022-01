Colop e-Mark Go - Elektronisches Markiergerät für mobile Farbdrucke

Das österreichische Unternehmen Colop Digital hat auf der CES 2022 in Las Vegas den Prototyp einen neuen mobilen Farbdruckers vorgestellt. Das Besondere: Der Colop e-Mark Go trägt Texte und Motive auf, indem man das Gerät mit einer Seitwärtsbewegung über eine Oberfläche zieht.Im Video unseres Kollegen Johannes Knapp ist ein Prototyp des Colop e-Mark Go zu sehen. Dieser kann nicht nur auf Papier, sondern auch auf anderen absorbierenden Materialien wie Textilien, Kork oder Holz drucken. Texte und Motive gestalten Nutzer über eine Smartphone-App.Der Colop e-Mark Go soll im Handel rund 180 Euro kosten. Damit ist er deutlich günstiger als der bereits erhältliche Colop e-Mark, muss dafür aber mit einer kleineren Patrone auskommen: Der e-Mark Go nutzt spezielle HP-Patronen, die für rund 1500 Abdrucke reichen (Colop e-Mark: bis zu 5000 Abdrucke).