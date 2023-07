Cecotec Mambo Touch: Thermomix-Alternative mit App-Steuerung

Einkaufsliste inklusive

Beim Cecotec Mambo Touch handelt es sich um eine günstige Thermomix-Alternative samt App-Anbindung. Mit der Multifunktionsküchenmaschine können Gerichte nach einem Rezept, welches über die Hersteller eigene Anwendung ausgesucht werden kann, gekocht werden. Der Hersteller bietet eine Version mit sowie ohne Jarra Habana-Kochtopf an. Jener wird in der App für besonders guten Geschmack empfohlen. Mit aktuell 399 Euro ist das Gesamtpaket deutlich günstiger als ein Thermomix. Trotzdem bietet der Mambo Touch eine Arbeitsleistung von 1600 Watt, einen Touchscreen und Wi-Fi, um sich neue Rezepte herunterzuladen. Außerdem entfallen Kosten für das Cookidoo-Abo.Um die Küchenmaschine mit dem Internet zu verbinden, muss diese auf der Unterseite eingeschaltet werden. Der gesamte Startprozess dauert etwa 28 Sekunden. Wer bereits einem Thermomix beim Starten zugeschaut hat, wird wissen, dass auch jener eine gewisse Zeit benötigt, um hochzufahren. Der Mambo Touch lässt sich namensgebend über den Bildschirm steuern. Die Verbindung zum 2,4 GHz WLAN-Netzwerk ist schnell hergestellt. 5 GHz-WLAN-Netzwerke werden nicht unterstützt. Kaum, dass eine Verbindung mit dem Internet hergestellt wurde, zeigt sich die smarte Seite des Cecotec Mambo Touch: Die Küchenmaschine möchte zunächst ein OTA-Update durchführen. Im Anschluss an den Update-Prozess kann das erste Rezept am Display ausgesucht werden. Die Rezepte sind nicht alle auf dem Gerät abgespeichert, sondern können nach Bedarf heruntergeladen werden. Folglich werden teilweise die Vorschaubilder während dem Scrollen heruntergeladen. In den Einstellungen kann eingesehen werden, wie viele Rezepte heruntergeladen wurden. Der Mambo Touch bietet Platz für 300 Rezepte.Die Anbindung der Multifunktionsküchenmaschine ans Smartphone ist denkbar einfach: auf dem Display kann ein QR-Code, der direkt zur App führt, gescannt werden. Die Anwendung ist kostenlos im Play Store und im AppStore verfügbar. Zu Beginn möchte die Anwendung die Erlaubnis, dem Nutzer Benachrichtigungen zuzustellen. Das kann nützlich sein, wenn man über einen Kochfortschritt informiert werden möchte, während man es sich bereits auf der Couch gemütlich gemacht hat.Über die App können Gerichte ausgesucht und Koch-Sessions gestartet werden. Um sich einen Überblick über den Kochvorgang zu verschaffen, lassen sich über die App die einzelnen Schritte einsehen. Falls nötig, können die einzelnen Zutaten auf eine Einkaufsliste transferiert werden. Falls man mehrere Listen gleichzeitig anlegen möchte, kann man die jeweilige Einkaufsliste zur besseren Übersicht eindeutig benennen. Welche Bestandteile des Mambo-Touch-Lieferumfangs bei der jeweiligen Koch-Session verwendet werden, kündigt die kostenlose App vor dem Kochen an. Die App-Anbindung dürfte für viele Personen ein Anreiz sein, sich mit der Küchenmaschine auseinanderzusetzen. Nicht jedem liegt der Umgang mit traditionellen Kochbüchern, welche durch die Cecotec-Anwendung nicht mehr so oft benötigt werden dürften. Die App kann folglich helfen, Hürden beim Kochen zu überwinden.Beginnt man den Koch-Prozess via Smartphone oder Tablet, wird dieser auch auf dem Cecotec Mambo Touch gestartet. Nicht alles geht bei der Multifunktionsküchenmaschine automatisch: Einige Zutaten müssen für die Zubereitung noch händisch vorbereitet werden. Hat man die App-Instruktionen befolgt, kann die jeweilige Kochphase am Mambo Touch gestartet werden. Während den einzelnen Zubereitungsphasen hört man den kraftvollen Motor der Küchenmaschine. Was hingegen fehlt, ist ein Sound nach jedem Koch-Abschnitt, um auch aus der Entfernung zu hören, dass man wieder selbst aktiv werden muss. Für die Reinigung ist keine App-Anleitung nötig: Alle Bestandteile des Topfes sind spülmaschinenfest. Das Messer ist leicht zu entnehmen und kam bisher stets sauber aus der Spülmaschine. Im Test blieben keine hartnäckigen Reste übrig. Nur die Multifunktionsküchenmaschine selbst muss händisch gereinigt werden.Über die normale Rezeptsuche hinaus kann man mit der Cecotec-App auch gezielt nach Rezepten in Hinblick auf den aktuellen Kühlschrank-Inhalt suchen. Dieser Modus kann dabei helfen, Reste aufzubrauchen, ohne dass das Resteessen wie ein solches aussehen muss. Bereits eine Zutat reicht, um nach passenden Rezepten zu filtern. Umso mehr Nahrungsmittel eingegeben werden, umso konkreter werden die Rezeptvorschläge. Hat man ein passendes Gericht gefunden, kann entweder eine (Rest-) Einkaufsliste erstellt oder direkt mit dem Kochen begonnen werden.Spätestens nach dem ersten Gericht hat man Lust auf mehr: Mit dem Mambo Touch kann man auch ohne große Kochkenntnisse leckeres Essen zubereiten. Die Anleitungen in App und auf dem Display sind klar und verständlich. Durch die OTA-Update-Funktion kann der Hersteller weiter am Mambo Touch arbeiten. Einige der Rezepte haben durchaus eine Überarbeitung in Bezug auf die Übersetzung nötig. Spanische Käufer hingegen brauchen zunächst keine Updates. Tagesaktuell ist das Cecotec Mambo Touch für 399 Euro auf Amazon verfügbar. Etwas günstiger wird es bei den Amazon-Retourenkauf-Angeboten: Hier kann das Set mitunter ab 301 Euro erworben werden.