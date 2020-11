Canons RF 800mm ist nicht gerade lichtstark, hat aber seine Vorzüge

Der Markenhersteller Canon hat mit dem RF 800 mm f/11 IS STM ein neues Objektiv in den Handel gebracht, das nicht direkt als Selbstläufer bezeichnet werden kann. Denn bei dem Produkt ist es schon notwendig, die eigenen Ansprüche genau mit der Leistung abzugleichen. Das zeigt der Test durch die Kollegen von ValueTech TV So kann man als Pluspunkt verbuchen, dass das Objektiv ziemlich leicht ist. Das macht es bei der gegebenen Brennweite gut möglich, aus der Hand heraus zu fotografieren. Allerdings wird das geringe Gewicht auch durch den Einsatz eines Kunststoffgehäuses erreicht, das nicht gerade für starke Beanspruchungen geeignet ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Objektiv nicht besonders lichtstark ist und man gelegentlich auf höhere ISO-Werte zurückgreifen muss.