Canon RF-S 18-150mm IS STM: Objektiv mit geheimer Makro-Funktion

Canon hat mit dem RF-S 18-150 mm IS STM ein Kit-Objektiv der oberen Leistungsklasse im Programm. Dieses ist komplett für die Zusammenarbeit mit Kameras aus eigenem Haus konzipiert, was sich beispielsweise daran zeigt, dass Bedienelemente, die bereits an der Kamera zu finden sind, nicht wiederholt werden.Die Kollegen von ValueTech TV haben das Objektiv unter die Lupe genommen und können euch verschiedene Beispiele dafür zeigen, dass die Optik recht ordentliche Ergebnisse bringt. Etwas überraschend: Auch wenn es nicht gerade zum versprochenen Leistungsumfang gehört, bietet das Produkt auch im Makro-Bereich gute Ergebnisse.