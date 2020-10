Canon RF 50 mm f/1.2L USM: Hohe Lichtstärke für Portraits und mehr

Canon hat mit dem RF 50 mm f/1.2L USM ein regelrechtes Portrait-Monster auf den Markt gebracht. Das Objektiv ist für den Einsatz auf spiegellosen Systemkameras gedacht. Es besticht in erster Linie durch seine hohe Lichtstärke, die es geradezu darauf drängt, in Umgebungen mit schwierigen Lichtverhältnissen sehr fokussierte Aufnahmen anzufertigen.Wer ganz genau hinschaut wird auch bei diesem Objektiv einige kleine Schwachstellen erkennen, die aber kaum ins Gewicht fallen. Insbesondere da man für das Produkt aber immerhin über 2000 Euro auf den Tischlegen muss, sollen diese eben auch nicht unter den Tisch fallen. Wie sie sich auswirken, sehr ihr in den Tests der Kollegen von ValueTech TV