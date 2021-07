Canon RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM: Starkes Makro mit Extras

Mit dem RF 100 mm f/2.8L Macro IS USM hat Canon ein neues Makro-Objektiv im Angebot. Auch wenn man es annehmen könnte, handelt es sich nicht einfach nur um eine Adaption des DSLR-Modells für Systemkameras, der Hersteller hat sich einige Gedanken gemacht und bietet deutlich mehr an.Dadurch bringt das Objektiv einige Besonderheiten mit, wie die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausarbeiten. Unter anderem stellt das Produkt einen wirklich treffischeren Autofokus bis hinein in die höchsten Makro-Stufen zur Verfügung.