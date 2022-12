Acer Predator Helios 300 ausprobiert: 3D-Gaming ganz ohne Brille

Das Predator Helios 300 SpatialLabs Edition ist ein neues Gaming-Notebook von Acer , das mit einem besonderen Feature auf sich aufmerksam macht: Es ist nämlich das erste Gerät seiner Art, das mit einem stereoskopischen 3D-Display ausgestattet ist und 3D-Inhalte ohne Brille darstellt. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Notebook angeschaut und dabei natürlich auch die 3D-Funktion ausprobiert.Acers SpatialLabs-Technologie setzt auf eine Kombination aus stereoskopischem 3D-Display, Eye-Tracking mit zwei Stereokameras und entsprechender Software, um Spiele, Videos oder auch Modelle in Echtzeit von 2D in 3D umzuwandeln und für den Nutzer vor dem Bildschirm dreidimensional sichtbar zu machen - in etwa so, wie man es bereits vom New Nintendo 3DS her kennt.Derzeit geht dies mit rund 50 unterstützten PC-Titeln verschiedener Genres, darunter Forza Horizon 5, Shadow of the Tomb Raider, God of War oder Serious Sam 4. Die dafür erforderliche Software ist auf dem Notebook bereits installiert. Kleiner Haken: Da die Kameras nur die Augen eines Nutzers erfassen können, wird der Effekt nur für eine Person vor dem Bildschirm optimiert dargestellt.Auch jenseits der 3D-Funktion des 15,6 Zoll großen UHD-Displays (3840 x 2160 Pixel) hat das Acer Predator Helios 300 SpatialLabs einiges zu bieten. Herzstück des Notebooks ist der Intel Core i9-12900H, dem eine Nvidia GeForce RTX 3080 (8 GB) und 32 GB DDR-Speicher zur Seite stehen. Das 2 TB große SSD-Laufwerk bietet zudem genügend Platz für viele Games. Ebenfalls vorhanden: WI-FI 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, Thunderbolt 4, DTS:X Ultra für Raumklang in Spielen und Filmen sowie eine Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung, Numpad und einem großen Touchpad.