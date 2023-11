Yu Yu Hakusho: Erster Trailer zur neuen Manga-Realserie von Netflix

Geisterdetektiv wider Willen

Nach dem erfolgreichen Start der One Piece-Realserie steht bereits die nächste Adaption eines Kult-Mangas bei Netflix in den Startlöchern: Yū Yū Hakusho erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich nach seinem viel zu frühen Tod den Weg ins Leben zurückverdienen muss. Mehr verrät der erste Teaser-Trailer zu Serie.Yū Yū Hakusho basiert auf dem gleichnamigen Manga des Zeichners Yoshihiro Togashi, der zwischen 1990 und 1994 veröffentlicht wurde und ab 1992 auch eine Anime-Serie mit immerhin 112 Episoden erhielt. Auf den ersten Blick mag die Handlung an die ebenfalls erst kürzlich von Netflix angekündigte Serie Dead Boy Detectives erinnern, sie entwickelt sich aber in eine ganz andere Richtung.Im Mittelpunkt von Yū Yū Hakusho steht der Problem-Teenager Yusuke Urameshi (gespielt von Takumi Kitamura), der seine Zeit am liebsten mit Prügeleien verbringt, die Schule schwänzt und eigentlich immer für Ärger sorgt.Nachdem Yusuke eines Tages ein kleines Kind vor einem Verkehrsunfall rettet und dabei selbst ums Leben kommt, sorgt er allerdings für einen Konflikt im Jenseits, denn als schlechter Mensch, der bei einer guten Tat gestorben ist, passt er nun weder in den Himmel noch in die Hölle. Daher bekommt er die Chance, als Geisterdetektiv übernatürliche Fälle auf der Erde zu lösen und so eines Tages sein Leben wiederzubekommen.Neben Takumi Kitamura spielen in der Serie unter anderem noch Jun Shison (Kurama), Kanata Hongo (Hiei) und Shuhei Uesugi (Kazuma Kuwabara) mit. Regie führte Sho Tsukikawa, für die visuellen Effekte ist das Studio Scanline (Cowboy Bebop, Stranger Things) verantwortlich. Yū Yū Hakusho startet am 14. Dezember 2023 auf Netflix.