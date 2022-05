Westworld - Staffel 4 hat ein Startdatum und einen ersten Trailer

Der Fernsehsender HBO hat einen ersten Teaser-Trailer zur 4. Staffel der Science-Fiction-Serie Westworld veröffentlicht. Neben einem äußerst atmosphärischen Vorgeschmack liefert das Video noch etwas weiteres, nämlich den genauen Starttermin der neuen Folgen.Staffel 4 von Westworld startet am 26. Juni 2022 bei HBO. Dies bestätigte der US-Fernsehsender nun ganz am Ende des neuen Trailers mit dem Titel "It doesn't look like anything to me". In etwas mehr als zwei Minuten Spielzeit zeigt dieser, dass es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren geben wird, zum Inhalt lässt sich erwartungsgemäß nur wenig aus der Vorschau herleiten. Es bleibt also spannend.Zu den Rückkehrern zählen Stars wie Aaron Paul, Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright und Ed Harris. In Deutschland läuft Westworld bei Sky, das genaue Startdatum hat der Sender aber noch nicht mitgeteilt.