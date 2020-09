Truth Seekers - Zweiter Trailer zur Grusel-Comedy-Serie von Amazon

Pünktlich zu Halloween startet die neue Grusel-Comedyserie Truth Seekers bei Prime Video. Vorab zeigt Amazon nun den zweiten Trailer, der noch einmal einen Ausblick auf die Show gibt, in der das Schauspieler-Duo Simon Pegg und Nick Frost auf Geisterjagd gehen.Truth Seekers erzählt die Geschichte eines Teams von Teilzeit-Investigatoren für Geis­ter­er­schei­nun­gen in Großbritannien. Zeitgemäß werden natürlich sämtliche Untersuchungen auf­gezeichnet und mit einer Online-Community geteilt. Allerdings werden die paranormalen Er­eig­nis­se zunehmend häufiger und gefährlicher, als die "Wahrheitssuchenden" eine Ver­schwö­rung aufdecken, die den Untergang der Menschheit zur Folge haben könnte.Neben Simon Pegg und Nick Frost, die unter anderem in Filmen wie Shaun of the Dead oder Hot Fuzz zusammen gespielt haben, gehören auch noch Samson Kayo, Emma D'Arcy, Malcolm MacDowell, Julian Barratt und Susan Wokoma zur Besetzung. Truth Seekers startet am 30. Oktober 2020 mit acht Episoden in die erste Staffel.