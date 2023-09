Totally Killer: Trailer zur Zeitreise-Horrorkomödie von Amazon

Zurück in der 1980er

Retro-Slasher ab Oktober bei Amazon

Das Studio Blumhouse und Prime Video präsentieren Anfang Oktober die Slasher-Komödie Totally Killer, in der eine rebellische Teenagerin unfreiwillig in die 1980er zurückreist, um dort den Killer ihrer Mutter aufzuhalten. Jetzt steht der erste Trailer bereit - und verspricht einen ziemlich verrückten Trip in die Vergangenheit.Totally Killer greift die Legende um einen maskierten Killer auf und vermischt diese mit Zeitreise-Elementen à la Zurück in die Zukunft oder auch Happy Deathday. Im Mittelpunkt der Geschichte steht dabei die 17-jährige Jamie (gespielt von Kiernan Shipka), die in der Halloween-Nacht vom Sweet Sixteen Killer angegriffen wird. Dieser hatte bereits 35 Jahre zuvor drei Teenager ermordet, allerdings wird Jamie nicht das vierte Opfer, sondern findet sich auf einmal unversehrt im Jahr 1987 wieder - also genau in dem Jahr, in welchem der Killer das erste Mal zuschlug.Dort muss Jamie nicht nur mit der für sie ziemlich schrägen Kultur der 80er-Jahre zurechtkommen, sondern natürlich auch einen Weg finden, den Sweet Sixteen Killer ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Ansonsten würde sie für immer in der Vergangenheit feststecken. Um dies zu schaffen, verbündet sie sich kurzerhand mit der Teenager-Version ihrer Mutter, die passenderweise eines der drei Opfer des Killers ist.Neben der unter anderem aus der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina bekannten Shipka spielen in Totally Killer unter anderem noch Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy L. Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema und Stephi Chin-Salvo mit. Regie führte Nahnatchka Khan (Always Be My Maybe). Das Drehbuch stammt von David Matalon und Sasha Perl-Raver.Totally Killer startet am 6. Oktober 2023 weltweit auf Prime Video