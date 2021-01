The Walking Dead - Ausblick auf die Bonus-Folgen von Staffel 10

Videos automatisch starten

Eigentlich ist das Finale der zehnten Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead schon längst gelaufen. Bereits vor ein paar Monaten wurden allerdings sechs Bonus-Episoden versprochen, welche die Story noch einmal mit zusätzlich erweitern sollen. Ein Trailer gibt jetzt einen Ausblick auf das, was die Überlebenden - und natürlich auch die Zuschauer - demnächst erwartet.



Nachdem der Kampf gegen die Flüsterer in der bislang letzten Folge sein Ende fand, sollen die Folgen von "Staffel 10C" weitere Einblicke in das Leben mehrerer Hauptfiguren liefern. So wird mehr über Maggies längere Reise enthüllt werden und Daryl, Carol Gabriel und Aaron müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Auch dürfte sich zeigen, wie es mit der Gruppe um Eugene weitergeht, die zuletzt gefangengenommen wurden. Zuletzt werden Fans mehr über Negans Vergangenheit erfahren.



In den USA sind die neuen Folgen ab dem 28. Februar 2021 zu sehen. Die Deutschlandpremiere findet einen Tag später, also am 1. März, statt. Einen Termin für die elfte und dann auch letzte Staffel gibt es derzeit noch nicht.