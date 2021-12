The Silent Sea: Neuer Trailer zur koreanischen Sci-Fi-Serie von Netflix

Nach Squid Game steht bei Netflix bereits der nächste potentielle Hit aus Südkorea in den Startlöchern: In der Science-Fiction-Serie The Silent Sea begibt sich eine Gruppe Raumforscher auf eine gefährliche Mondmission, um dort eine Lösung zur Rettung der Erde zu finden, die auszutrockenen droht. Was das Team auf dem Erdtrabanten erwartet, zeigt jetzt ein erster Trailer.In der achtteiligen Netflix-Serie The Silent Sea wird eine riskante Mondmission zur vielleicht letzten Hoffnung der Menschheit, denn allmählich werden die Wasserreserven auf der Erde knapp. Die Lösung des Problems könnte sich in Form einer Probe in einer verlassenen Basis auf dem Mond befinden. Jedoch gestaltet sich bereits die Reise dorthin als schwierig und die entsandten Astronauten müssen nach einer unsanften Landung die Basis zu Fuß erreichen.Doch auch das Innere der Basis scheint die eine oder andere Überraschung bereitzuhalten, denn neben zahlreichen toten Forschern sorgt ein unbekanntes Biosignal bei den Astronauten für Unbehagen - und Zweifel daran, ob die Mission überhaupt erfolgreich verlaufen soll.The Silent Sea startet bereits am 24. Dezember 2021 bei Netflix.