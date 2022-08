The Cuphead Show: Neuer Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Anfang des Jahres startete bei Netflix die erste Staffel von The Cuphead Show. Die Zeichentrickserie im Stil alter Cartoons der 1930er-Jahre bot dabei recht gute, wenn auch ziemlich kurze Unterhaltung, doch Nachschub steht bereits in den Startlöchern. Ein neuer Trailer soll jetzt auf den Spaß einstimmen.The Cuphead Show basiert natürlich auf dem extraschweren Shooter Cuphead, der erst vor Kurzem mit dem DLC "The Delicious Last Course" einen neuen spielbaren Charakter erhalten hat: Die Tassen-Dame Ms. Chalice ist auch in den neuen Folgen mit dabei und wird zusammen mit den Brüdern Tassilo und Pottkopp einige ziemlich verrückte Abenteuer erleben. Im Trailer sind die drei etwa auf einem Piratenschiff und in einem Süßigkeitenparadies zu sehen.The Cuphead Show geht am 19. August 2022 bei Netflix mit zwölf neuen Folgen weiter.