The Cuphead Show: Die Netflix-Serie startet im Februar, erster Trailer

Schon vor einer ganzen Weile hatte Netflix eine Animationsserie angekündigt, die auf dem überaus erfolgreichen Indie-Spiel Cuphead basiert. Nun gibt es einen ersten Trailer - und auch einen konkreten Starttermin. Los geht es demnach in ziemlich genau einem Monat.Im Mittelpunkt von The Cuphead Show stehen genau so wie in der Videospielvorlage die Brüder Cuphead (im Deutschen: Tassilo) und sein Bruder Mugman, die allerhand verrückte Abenteuer erleben und dabei immer wieder für Chaos, aber auch jede Menge Spaß, sorgen. Dabei werden die beiden auch auf einige bereits aus dem Spiel bekannte Gesichter treffen, im Trailer ist etwa der Drache Grim Matchstick oder der Teufel höchstpersönlich zu sehen.Wenig überraschend bedient sich auch die Serie an einem Animationsstil, der stark von den Cartoons der 1930er Jahre inspiriert wurde. The Cuphead Show startet am 18. Februar 2022 bei Netflix mit zunächst 12 Episoden, die jeweils eine Spielzeit von 12 Minuten haben.