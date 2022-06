Trailer zu The Cuphead Show: Die Serie geht bei Netflix bald weiter

The Cuphead Show geht schon bald weiter: Netflix hat bestätigt, dass es schon im August neue Folgen der verrückten Cartoon-Serie geben wird. Ein erster Teaser zeigt schon einmal, welche Abenteuer dann auf Tassilo und seinen Bruder warten.Die auf dem beliebten Cuphead-Videospiel basierende Serie war vergangenen Februar bei Netflix gestartet und greift wie die Vorlage einen Animationsstil auf, der an amerikanische Cartoons der 1930er Jahre erinnert. Jede Folge erzählt eine verrückte Geschichte, bei denen die Brüder Tassilo und Pottkopp im Mittelpunkt stehen. Nachschub gibt es ab dem 19. August 2022 bei Netflix, wo dann zwölf neue Folgen zum Abruf bereitstehen.Auch danach wird The Cuphead Show aber bei Netflix weitergehen, für die weiteren 24 bestellten Episoden gibt es allerdings noch kein fixes Startdatum. Wer sich hingegen mehr für das Cuphead-Videospiel interessiert, wird bereits am 30. Juni mit dem DLC The Delicious Last Course versorgt, der mit Ms. Chalice dann einen weiteren spielbaren Charakter einführt.